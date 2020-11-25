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Умерла автор знаменитого учебника английского языка Наталья Бонк

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:18

Автор знаменитого советского учебника английского языка и профессор Литературного института Наталья Бонк умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщили на сайте Литинститута, где преподавала лингвист.

Наталья Бонк родилась в 1924 году в Москве. В 1945 году она окончила Педагогический институт иностранных языков — будущий Московский государственный линвистический университет.

До 1993 года Бонк работала во Всесоюзной академии внешней торговли, там вместе с Натальей Лукьяновой и Галиной Котий написала учебник английского языка.

По легендарному учебнику Бонк преподавали в советских и российских университетах на протяжении более 60 лет. С 1993 года лингвист работала в Литературном институте — она учила студентов английскому языку, по своим же учебникам.

«Всем, кто ее знал, никогда не забыть ее солнечной улыбки, чувства юмора и щедрости во всем: она была всегда готова поделиться знаниями, жизненным опытом, прийти на помощь в трудную минуту», — написали о ней в институте.

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