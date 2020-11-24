В сети появился трейлер продолжения «Босса-молокососа»

Студия DreamWorks Animation выпустила трейлер фильма «Босс-молокосос: Семейное дело» — сиквела успешной мультипликационной комедии 2017 года. Ролик появился на ютьюб-канале кинокомпании.
Главной героиней новой серии станет маленькая девочка по имени Тина — дочь героя оригинального мультфильма Тима Темплтона. Ей вместе с отцом и дядей Тедом, отдалившимися друг от друга во взрослом возрасте, предстоит разрушить систему, создающую злых детей.
Режиссером сиквела вновь стал автор «Мадагаскара» и «Мегамозга» Том МакГрат. Сценарий картины написала Марла Фрейзи. Роли в фильме озвучили Эми Седарис, Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Ева Лонгория, Лиза Кудроу, Джефф Голдблум и Джимми Киммел. Премьера мультфильма намечена на март 2021 года.