В Польше построили самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

Глубина бассейна составляет 45 метров. В нем помещаются 8000 кубических метров воды — это более чем в двадцать раз больше объема классического олимпийского бассейна.

В польском городе Мщонув, недалеко от Варшавы, построили самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Об этом сообщил Independent.

Новый дайвинг-центр назвали Deepspot. Он предназначен для аквалангистов и фридайверов. В Deepspot могут обучаться новички. В бассейне установлен прозрачный туннель, из которого можно наблюдать за всем, что происходит под водой.

«Здесь нет великолепных рыб или коралловых рифов, так что это не замена морю, но, определенно, хорошее место, чтобы учиться и тренироваться, чтобы безопасно нырять в открытой воде. Это как детский сад для дайверов», — отметил инструктор по дайвингу Пшемыслав Кацпшак.

Ранее самым глубоким бассейном в мире считался Y-40 в итальянской коммуне Монтегротто-Терме, открытый в 2014 году, — его глубина составляет 42 метра. Следующим рекордсменом может стать бассейн Blue Abyss глубиной 50 метров, он должен открыться в Ливерпуле в 2021 году.