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В Саратове решили снести дом, который последние два года восстанавливали волонтеры

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:45

Власти Саратова признали аварийным здание, которое на протяжении последних двух лет реставрировали волонтеры «Том Сойер Феста». В ближайшие годы дом планируется снести, передает местное издание «СарБК».

«Весной власти провели экспертизу этого дома, а вчера признали его аварийным», — сообщил член Общественной палаты Саратова и организатор «Том Сойер Феста» Александр Ермишин в разговоре с изданием Strelka Mag.

В итоге глава Саратова Михаил Исаев распорядился снести дом № 12 на улице Бабушкин Взвоз до 1 ноября 2022 года.

За последние два года волонтеры провели зачистку фасада, восстановили кирпичную кладку и построили деревянную пристройку, уточнил Ермишин. Следующим шагом было восстановление гипсовой лепнины на фасаде дома.

Другой организатор «Том Сойер Феста» Николай Зайченко сообщил у себя в фейсбуке, что «администрация убеждала, что здание сносить не собирается», а два месяца назад подписала согласие на мемориальную доску скульптору Александру Кибальникову — он некоторое время прожил в этом доме. Само здание не было признано объектом культурного наследия.

«Насколько я понимаю, при наличии факта о признании дома аварийным у администрации, наверное, нет других вариантов, кроме как расселить жильцов. Думаю, этот процесс будет инициирован. Но мы собираемся побороться против сноса», — добавил Ермишин.

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