В Саратове решили снести дом, который последние два года восстанавливали волонтеры

Власти Саратова признали аварийным здание, которое на протяжении последних двух лет реставрировали волонтеры «Том Сойер Феста». В ближайшие годы дом планируется снести, передает местное издание «СарБК».

«Весной власти провели экспертизу этого дома, а вчера признали его аварийным», — сообщил член Общественной палаты Саратова и организатор «Том Сойер Феста» Александр Ермишин в разговоре с изданием Strelka Mag.

В итоге глава Саратова Михаил Исаев распорядился снести дом № 12 на улице Бабушкин Взвоз до 1 ноября 2022 года.

За последние два года волонтеры провели зачистку фасада, восстановили кирпичную кладку и построили деревянную пристройку, уточнил Ермишин. Следующим шагом было восстановление гипсовой лепнины на фасаде дома.