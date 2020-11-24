Проект «Дисциплина» поставит пьесы для зрителей, «которых российский театр игнорирует»

В новосибирском театре «Старый дом» прочитают первые пьесы проекта «Дисциплина», в рамках которого драматурги — как опытные, так и начинающие — писали пьесы по стандартам популярных западных сериалов и под руководством наставника. Лучшие из них после читок должны быть поставлены на сцене «Старого дома».

Наставником драматургов выступил один из кураторов проекта Александр Молчанов. Также среди кураторов «Дисциплины» — режиссер Андрей Прикотенко, критики Оксана Ефременко и Антон Хитров.

В январе они рассмотрели 423 заявки и выбрали 11 кандидатов. Авторы все лето занимались драматургией с Александром Молчановым и к осени закончили свои тексты. Теперь начинается следующий этап «Дисциплины» — публичные читки и выбор пьесы, которые войдут в репертуар театра «Старый дом». Первая постановка запланирована на апрель 2021 года, сообщают представители проекта.

Авторы «Дисциплины» отмечают, что хотят развивать традиционный театр — «сюжетный и жизнеподобный». В отличие от экспериментального театра, с которым в России сегодня проблем нет, традиционному уделяется чрезвычайно мало внимания со стороны зрителя, считают представители «Дисциплины».

«Мы хотим создавать спектакли для зрителей, которых российский театр игнорирует, — образованных людей со взыскательным вкусом, открытых современному миру, но безразличных к авангардным режиссерским поискам», — говорят авторы проекта.

В читках примут участие артисты «Старого дома», а зрители смогут обсудить текст с автором и кураторами. Первые четыре пьесы из одиннадцати зрители смогут услышать уже 12 декабря, остальные семь представят в январе. Также будет организована прямая трансляция на сайте проекта.