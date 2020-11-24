«Нежный редактор» Татьяна Мингалимова выпустила трек «Оргазм» и клип на него

Создательница ютьюб-канала «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова выпустила первый трек, который называется «Оргазм», и клип на него.
«Первый трек «Нежного редактора» — о феминизме и установках для девушек. Он придает уверенности в себе и чувство силы», — говорится в описании клипа. В песне перечисляются все те классические установки, которые с детства слышат многие женщины: «Феминизм вообще от безделья, на это нет сил у хорошей хозяйки».
В новом сезоне шоу «Подруги» на канале «Нежный редактор» ведущие приглашают в гости известных мужчин: Сергея Мезенцева, Руслана Белого, Яна Топлеса, Карена Шаиняна и других. А один из последних выпусков был посвящен «не женским» видам спорта.