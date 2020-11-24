«Нежный редактор» Татьяна Мингалимова выпустила трек «Оргазм» и клип на него

Создательница ютьюб-канала «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова выпустила первый трек, который называется «Оргазм», и клип на него.

«Первый трек «Нежного редактора» — о феминизме и установках для девушек. Он придает уверенности в себе и чувство силы», — говорится в описании клипа. В песне перечисляются все те классические установки, которые с детства слышат многие женщины: «Феминизм вообще от безделья, на это нет сил у хорошей хозяйки».