Две трети россиян недовольны своей работой

Более 75% россиян недовольны своей работой и хотели бы заниматься чем‑то другим, показало исследование «Нетологии», проведенное совместно с компаниями «Икра», «МИФ» и #Sekta. В опросе приняли участие 2200 человек из разных регионов страны, рассказали «Афише Daily» представители образовательной платформы. Половина респондентов — 46,5% — ответила, что часто находится в предвкушении выходных. Еще 37,8% только иногда хотят, чтобы рабочая неделя скорее закончилась. И лишь 15,7% думают о выходных очень редко или вообще не думают.

Талантливыми себя считают 39% опрошенных, однако нашли свое призвание в жизни только 30%. На вопрос о том, что такое талант, 46% людей ответили, что это выдающиеся природные способности, а 43% — что это любая, даже незначительная предрасположенность к какой‑либо деятельности. Около 10% сопоставляют талант с развитием каких‑то навыков и упорным трудом. О наличии таланта у каждого человека заявили всего 0,01%.

В то же время 76,2% респондентов занимаются не тем, о чем они мечтали с детства. Впрочем больше половины — 54,3% — этих людей рады, что их детские мечты не осуществились. Оставшиеся 45,7% до сих пор хотят заниматься тем, о чем мечтали в детстве и юности. «С помощью проведенного исследования мы хотели выяснить, насколько окружающие довольны своей работой и соответствует ли она их представлению о талантах и детских мечтах. Ведь зачастую люди боятся менять себя и идти за мечтой, пусть даже и взрослой, потому что, по их мнению, у них нет таланта к этому», — пишут авторы исследования.