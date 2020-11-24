перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась эффективна более чем на 95% 14:37
В Петербурге отец шестерых детей заперся с ними в квартире и угрожает их убить 14:03
В оренбургском селе демонтировали памятник убийце Чапаева, установленный на улице Чапаева 14:00
«Телеканал ТНТ»/YouTube Вышел трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби» — продолжения сериала ТНТ
Вышел трейлер комедии «Реальные пацаны против зомби» — продолжения сериала ТНТ 13:44
МВД возбудило дело об оскорблении Гном Гномыча. Весной СМИ написали, что у него синдром Аспергера 13:42
Во Владивостоке водитель «фургаломобиля» заявил, что его избил полицейский 13:14
Акциониста Павла Крисевича, «распявшего» себя напротив здания ФСБ, решили отчислить из РУДН 13:00
В Москве задержали лидеров центра свидетелей Иеговы. Они собирались на конспиративной квартире 12:51
artlambi/Unsplash Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке. Он предлагал 200 айпадов за лицензии на оружие
Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке. Он предлагал 200 айпадов за лицензии на оружие 12:49
Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Сибирского 12:18
МВД зафиксировало за год рост преступлений, связанных с наркотиками, на 66%, экстремистских — на 40% 11:30
СМИ назвали Рогозина «гробовщиком российского космоса». Он подал в суд на 300 тыс. рублей 11:27
В России выявили 24 326 случаев коронавируса. Количество смертей за сутки рекордное 10:50
Forbes составил рейтинг лучших работодателей России. На первом месте — «Яндекс» 10:38
Matt Hearne/Unsplash Журналистке Znak.com сожгли машину. Редакция допускает, что это связано с ее статьями о коррупции
Журналистке Znak.com сожгли машину. Редакция допускает, что это связано с ее статьями о коррупции 10:12
Twitter будет предупреждать пользователей, которые решили лайкнуть вводящий в заблуждение пост 9:51
В России раскрыли широкую сеть фальшивомонетчиков. Они успели реализовать 500 млн поддельных рублей 9:49
Илон Маск занял второе место в списке богатейших людей мира. Богаче теперь только Безос 8:56
Королева Великобритании выпустила джин с экстрактами растений из ее сада в Сандрингеме 4:02
André Filipe/Unsplash Исландия предложила иностранцам на удаленке полугодовые визы, чтобы компенсировать нехватку туристов
Исландия предложила иностранцам на удаленке полугодовые визы, чтобы компенсировать нехватку туристов 3:13
Отключить рекламу

Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке. Он предлагал 200 айпадов за лицензии на оружие

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:49

Начальнику службы безопасности Apple Томасу Мойеру и двум помощникам шерифа предъявили обвинение во взяточничестве. Об этом свидетельствуют материалы окружной прокуратуры округа Санта-Клара в Калифорнии.

По данным прокурора, Мойер обещал передать управлению шерифа 200 айпадов стоимостью около 70 тыс. долларов в обмен на несколько лицензий на скрытое ношение огнестрельного оружия для сотрудников Apple. Помощники шерифа согласились выдать разрешения, однако планшеты так и не получили. Позже они узнали об ордере на обыск в офисе шерифа и изъятии всех записей о выдаче лицензий, из‑за чего в итоге отказались от сделки.

Мойер, по словам его адвоката, вину не признает и готовится к оправдательному приговору, передает CNBC. Защита утверждает, что Apple на самом деле планировала передать устройства в офис шерифа и действительно обращалась за лицензиями на ношение оружия, но эти события никак не связаны между собой.

В прокуратуре отмечают, что помощники шерифа отказывались выдать разрешение, пока им не предложили взятку. По закону штата лицензию на скрытое ношение огнестрельного оружия можно получить только по «уважительной причине».

В Apple сообщили, что компании известно об обвинениях. Там провели внутреннее расследование и не обнаружили никаких нарушений со стороны Мойера.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Генпрокуратура РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить