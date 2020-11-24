Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке. Он предлагал 200 айпадов за лицензии на оружие

Начальнику службы безопасности Apple Томасу Мойеру и двум помощникам шерифа предъявили обвинение во взяточничестве. Об этом свидетельствуют материалы окружной прокуратуры округа Санта-Клара в Калифорнии.

По данным прокурора, Мойер обещал передать управлению шерифа 200 айпадов стоимостью около 70 тыс. долларов в обмен на несколько лицензий на скрытое ношение огнестрельного оружия для сотрудников Apple. Помощники шерифа согласились выдать разрешения, однако планшеты так и не получили. Позже они узнали об ордере на обыск в офисе шерифа и изъятии всех записей о выдаче лицензий, из‑за чего в итоге отказались от сделки.

Мойер, по словам его адвоката, вину не признает и готовится к оправдательному приговору, передает CNBC. Защита утверждает, что Apple на самом деле планировала передать устройства в офис шерифа и действительно обращалась за лицензиями на ношение оружия, но эти события никак не связаны между собой.

В прокуратуре отмечают, что помощники шерифа отказывались выдать разрешение, пока им не предложили взятку. По закону штата лицензию на скрытое ношение огнестрельного оружия можно получить только по «уважительной причине».

В Apple сообщили, что компании известно об обвинениях. Там провели внутреннее расследование и не обнаружили никаких нарушений со стороны Мойера.