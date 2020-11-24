Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Сибирского

Королева Великобритании Елизавета II присвоила Евгению Лебедеву, владельцу изданий The Independent и Evening Standard, титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом сообщает правительственное издание The Gazette.

Полный титул бизнесмена звучит так: Евгений Лебедев, барон Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации.

Как поясняет Evening Standard, Лебедев был удостоен титула за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность. В частности, он организовал несколько благотворительных кампаний, в рамках которых удалось собрать 75 млн фунтов стерлингов на защиту дикой природы и помощь уязвимым социальным группам.

В июле этого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон присвоил Лебедеву пожизненный статус пэра, который позволяет участвовать в заседаниях британского парламента. Предприниматель официально пользуется этой возможностью с 19 ноября.

Евгений Лебедев — британский предприниматель с русскими корнями, сын бывшего банкира Александра Лебедева. В 1987 году он с отцом переехал в Лондон, а в 2010 году получил британское гражданство.