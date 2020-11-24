Forbes представил ежегодный список 50 лучших работодателей России. Первое место в нем занял «Яндекс», который в прошлом году был на четвертой строчке. За ним идут алмазодобывающая компания «Алроса» и «Тинькофф-банк».

Лидерство крупнейшей IT-корпорации страны обеспечил максимальный балл от экспертов. Кроме него при составлении рейтинга оценивались условия труда, социальная и экономическая политика компаний.

Вот как выглядит топ-10:

«Яндекс» (выручка в 2019 году — 175,4 млрд рублей), «Алроса» (238,2 млрд рублей), «Тинькофф-банк» (164,96 млрд рублей), «Сибур» (531,3 млрд рублей), Газпромбанк (731 млрд рублей), Splat (12,1 млрд рублей), ВТБ (1411 млрд рублей), Сбербанк (3303,3 млрд рублей), МТС (476,1 млрд рублей), «Полюс» (259,1 млрд рублей).

В этом году в топ-50 появились 17 компаний-новичков. Среди них Splat, российские подразделения Mars, Coca-Cola и Procter&Gamble, «Лаборатория Касперского», UC Rusal.

В прошлом году лучшим работодателем был признан «Норильский никель», который на этот раз занял лишь 15 строчку. Второе место было за золотодобывающей компанией «Полюс», третье — за Газпромбанком.