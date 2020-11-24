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Forbes составил рейтинг лучших работодателей России. На первом месте — «Яндекс»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:38

Forbes представил ежегодный список 50 лучших работодателей России. Первое место в нем занял «Яндекс», который в прошлом году был на четвертой строчке. За ним идут алмазодобывающая компания «Алроса» и «Тинькофф-банк».

Лидерство крупнейшей IT-корпорации страны обеспечил максимальный балл от экспертов. Кроме него при составлении рейтинга оценивались условия труда, социальная и экономическая политика компаний.

Вот как выглядит топ-10:


  1. «Яндекс» (выручка в 2019 году — 175,4 млрд рублей),
  2. «Алроса» (238,2 млрд рублей),
  3. «Тинькофф-банк» (164,96 млрд рублей),
  4. «Сибур» (531,3 млрд рублей),
  5. Газпромбанк (731 млрд рублей),
  6. Splat (12,1 млрд рублей),
  7. ВТБ (1411 млрд рублей),
  8. Сбербанк (3303,3 млрд рублей),
  9. МТС (476,1 млрд рублей),
  10. «Полюс» (259,1 млрд рублей).

В этом году в топ-50 появились 17 компаний-новичков. Среди них Splat, российские подразделения Mars, Coca-Cola и Procter&Gamble, «Лаборатория Касперского», UC Rusal.

В прошлом году лучшим работодателем был признан «Норильский никель», который на этот раз занял лишь 15 строчку. Второе место было за золотодобывающей компанией «Полюс», третье — за Газпромбанком.

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