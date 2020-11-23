Министерство цифрового развития запустило приложение «Госуслуги. COVID-трекер»

Министерство цифрового развития России разработало сервис для отслеживания зараженных коронавирусом. Приложение «Госуслуги. COVID-трекер» уже можно скачать на смартфоны, работающие на операционных системах Android и iOS, сообщили «Открытые медиа».

Сервис позволяет узнать, находился ли пользователь рядом с кем‑либо, кто был инфицирован COVID-19. Пользовательское соглашение трекера утверждает, что приложение не обрабатывает персональные данные и работает на основе базы номеров заболевших коронавирусом.

«Возможно, недавно вы были совсем близко с человеком, заболевшим COVID-19, но пока не знаете об этом. Установите приложение и проверьте. Сообщите другим пользователям, если заболели сами. Все анонимно! Никто не узнает, кто заболел и где находится», — сказано в описании приложения.

Судя по данным Play Market, «COVID-трекер» выпустили еще 4 ноября, а последнее обновление сервиса состоялось 19 ноября. С 22 ноября приложение стало доступно и для пользователей iPhone, правда, пока только по прямой ссылке.

По словам представителя Минцифры, приложение пока не работает. В ведомстве отказались давать какие‑либо комментарии, касающиеся проекта. В Play Market указано, что сервис разработали при участии Минздрава.