В Израиле появился сервис «Яндекс.Лавка». Там он называется Deli by Yango

Сервис предлагает те же услуги, что и «Яндекс.Лавка» в Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге. Пока в Израиле работают два склада. Географию Deli by Yango планируют расширять: окончательное решение по развитию сервиса примут после первых двух недель работы.

Создатели «Яндекс.Лавки» запустили в Израиле аналогичный сервис быстрой доставки продуктов. Он называется Deli by Yango и работает в центральной части Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима, сообщил ТАСС .

Заказать доставку продуктов можно в приложении Deli (оно доступно на иврите и на английском языке) или в приложении Yango. Курьеры доставят продукты через 10-15 минут. Сервис работает ежедневно, кроме Дня памяти и Йом Кипура.

Услуги Deli by Yango доступны с воскресенья по четверг с 7.00 до 23.00, а в пятницу и субботу — с 9.00 до 21.00. По случаю запуска на ассортимент сервиса (в нем 2 тыс. товаров) действует скидка 15%, доставка пока производится бесплатно, а минимальной суммы заказа — нет.

Специально для запуска в Израиле команда «Яндекс.Лавки» создала новый бренд и оригинальную айдентику. «Мы в Израиле отошли и от образа Лавки, и от айдентики Яндекса, которая очень помогает в России — а там нет силы бренда и можно. И результат, мне кажется, крутой», — сказал руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик.