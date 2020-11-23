Силовики, БЧБ-флаги и толпы на улицах Минска в клипе «Ее виной» Макса Коржа

Макс Корж выпустил клип на трек «Ее виной». Это подарок артиста самому себе на день рождения. Посмотреть ролик можно на ютьюбе.
«Спасибо моим близки, моим друзьям, которые всегда рядом, нашей тусе, всем фанам. Вот так и живем!», — написал Корж.
Съемки клипа проходили в Минске в середине октября. Сняться в нем смогли сотни фанатов музыканта: через соцсети Корж пригласил поучаствовать всех желающих. На кадрах показана толпа людей в одном из минских дворов, силовики в полном обмундировании, колонны техники и БЧБ-флаги.
В самой песне звучат такие слова: «Мы заряженные в центр едем погостить / Новая волна до темна / Там что не взрыв то пули» или «Эй, ай, Минск, давай / Дома не сиди, поломает / И тут уже давно наш не ходит трамвай / И чтобы быть на связи мне не нужен Wi-Fi». Строчки отсылают к протестам, которые по сей день продолжаются в Беларуси.
Весной Макс Корж выпустил клип на трек «Малолетка». Получился короткометражный фильм о том, как взрослый женатый мужчина влюбляется в девушку и как это отражается на его семье.