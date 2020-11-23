Силовики, БЧБ-флаги и толпы на улицах Минска в клипе «Ее виной» Макса Коржа

Макс Корж выпустил клип на трек «Ее виной». Это подарок артиста самому себе на день рождения. Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

«Спасибо моим близки, моим друзьям, которые всегда рядом, нашей тусе, всем фанам. Вот так и живем!», — написал Корж.

Съемки клипа проходили в Минске в середине октября. Сняться в нем смогли сотни фанатов музыканта: через соцсети Корж пригласил поучаствовать всех желающих. На кадрах показана толпа людей в одном из минских дворов, силовики в полном обмундировании, колонны техники и БЧБ-флаги.