В Петербурге студентам разрешили покидать общежитие, только чтобы купить продукты

Студентам Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) имени Бонч-Бруевича запретили выходить из общежития без разрешения администрации, сообщил «Подъем».

Издание опубликовало распоряжение дирекции студенческого городка. В нем сообщается, что студентов будут выпускать на улицу только для покупки продуктов питания, причем в порядке очередности.

Время выхода за территорию общежития станет возможно с 12.00 до 17.00, а покидать студгородок разрешат только на час. Запрет не коснется работающих студентов, но только если они предоставят справку от работодателя.

Директор студенческого городка Валерий Жуков заявил, что опубликованные правила — всего лишь рекомендация. По его словам, студентам ничего не запрещают.

«Такого режима нет, это рекомендованное время — светлое время дня для посещений поликлиник, аптек. С 12.00 потому, что в свое время губернатор обратился с просьбой, чтобы аптеки и магазины в первой половине дня оставить пенсионерам, чтобы потоки были непересекающиеся. А до 17.00, потому что удаленная форма обучения больше сосредоточена на вторую половину дня по учебному расписанию. Люди же, все равно оставшиеся в общежитии, должны учиться. Какие образом можно запретить, вообще?» — сказал Жуков.