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Кубанский блогер получил четыре года колонии за пост о взрыве в здании ФСБ

Семён Гудошников
Сегодня в 20:01

Южный окружной военный суд приговорил блогера Валерия Клименченко из Краснодарского края к четырем годам и одному месяцу колонии из‑за постов в соцсетях, один из которых был посвящен взрыву в здании ФСБ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Клименченко признали виновным по статье 319 УК (оскорбление представителя власти) и части второй статьи 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению терактов). Сам блогер вину не признал.

По версии обвинения, Клименченко в 2018 году опубликовал в «ВКонтакте» пост под названием «Подвиг Михаила Жлобицкого» (человек, который взорвал бомбу в приемной УФСБ по Архангельской области). Кроме того, он якобы разместил в соцсетях угрозы полицейскому Максиму Ильинову и главе Тбилисского района Краснодарского края Евгению Ильину.

По подсчетам «ОВД-инфо», Клименченко стал пятым человеком, осужденным за высказывания о взрыве в архангельском УФСБ. Ранее реальные сроки за них получили житель Калуги Иван Любшин (5 лет 2 месяца колонии общего режима), житель Вологды Сергей Арбузов (5 лет строго режима), тольяттинец Александр Довыденков (1 год колонии общего режима) и житель Сочи Александр Соколов (2,5 года колонии общего режима).

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