перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кубанский блогер получил четыре года колонии за пост о взрыве в здании ФСБ 20:01
В Евпатории до конца года не будет горячей воды. Власти решили экономить 19:35
Суд оставил без движения иск Навального к Пескову из‑за недостатков. Их еще можно устранить 19:08
Netflix выпустил трейлер «Ведьмака» в рождественском стиле 18:41
Cezar Sampaio/Unsplash Spotify составит еженедельные чарты альбомов и треков
Spotify составит еженедельные чарты альбомов и треков 18:26
Студенты МГУ победили на международном конкурсе с проектом по борьбе с вирусом гепатита C 18:13
Китай призвал создать глобальную систему QR-кодов для путешественников 18:08
Олег «ЛСП» сходит с ума в клипе «Бинокль» 17:52
Тейлор Свифт получила главную награду American Music Awards 2020 17:30
PxHere Россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами. На первом месте — Тюмень
Россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами. На первом месте — Тюмень 17:02
Дагестанского полковника полиции обвинили в причастности к терактам 2010 года в московском метро Обновлено в 17:00
Венесуэла сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией 16:54
Slava Marlow и Юрий Музыченко сразились на общероссийском турнире для геймеров от Xbox и Pringles 16:50
У жителя Зеленограда достали из носа монету. Она находилась там 53 года 16:12
Избыточная смертность в России в шесть раз выше официальных цифр по смертям от COVID-19 16:02
fzshy/Unsplash Оксфордский словарь объявил сразу несколько слов 2020 года. Среди них — прилагательное «белорусский»
Оксфордский словарь объявил сразу несколько слов 2020 года. Среди них — прилагательное «белорусский» 15:49
Звезду «Монти Пайтона» Джона Клиза обвинили в трансфобии за серию твитов и поддержку Джоан Роулинг 15:18
На Лебедянском пруду в Москве спасли толстую гусыню. Она замерзала в водоеме и не могла взлететь 15:06
M’Dee выпустил клип на песню «До завтра» 15:05
От Москвы до Петербурга можно будет добраться за 2 часа по высокоскоростной железной дороге 15:00
Отключить рекламу

В Евпатории до конца года не будет горячей воды. Власти решили экономить

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:35

В Евпатории 26 ноября прекратят подачу горячей воды. Ее не возобновят до конца года. Об этом сообщило информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на гендиректора госкомпании «Вода Крыма» Владимира Баженова.

По словам Баженова, горячую воду в городе отключат ради «экономии водного ресурса». Ранее подобные меры приняли в Симферополе. В Евпатории с 17 ноября уже снизили давление воды в трубах в ночное время.

«Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. Без горячей воды просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней», — сказал глава республики Сергей Аксенов.

Проблемы с подачей воды в Крыму возникли летом из‑за обмеления водохранилищ. В конце августа в 40 населенных пунктах ввели ограниченный график подачи воды. Ситуацию планируют разрешить после ввода в эксплуатацию второго Вилинского водозабора.

До 2014 года Крым получал около 85% пресной воды из Украины. На данный момент этот канал подачи воды перекрыт, а внутренних резервов республики оказалось недостаточно. В связи с этим власти России подготовили план модернизации водоснабжения стоимостью около 50 млрд рублей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Аксенов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить