В Евпатории до конца года не будет горячей воды. Власти решили экономить

В Евпатории 26 ноября прекратят подачу горячей воды. Ее не возобновят до конца года. Об этом сообщило информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на гендиректора госкомпании «Вода Крыма» Владимира Баженова.

По словам Баженова, горячую воду в городе отключат ради «экономии водного ресурса». Ранее подобные меры приняли в Симферополе. В Евпатории с 17 ноября уже снизили давление воды в трубах в ночное время.

«Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. Без горячей воды просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней», — сказал глава республики Сергей Аксенов.

Проблемы с подачей воды в Крыму возникли летом из‑за обмеления водохранилищ. В конце августа в 40 населенных пунктах ввели ограниченный график подачи воды. Ситуацию планируют разрешить после ввода в эксплуатацию второго Вилинского водозабора.

До 2014 года Крым получал около 85% пресной воды из Украины. На данный момент этот канал подачи воды перекрыт, а внутренних резервов республики оказалось недостаточно. В связи с этим власти России подготовили план модернизации водоснабжения стоимостью около 50 млрд рублей.