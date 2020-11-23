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Китай призвал создать глобальную систему QR-кодов для путешественников

Семён Гудошников
Сегодня в 18:08

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил внедрить индивидуальные QR-коды для путешественников, которые будут признаваться в разных странах. Об этом он заявил на виртуальном саммите «Большой двадцатки» (G20), пишет Би-би-си.

По его задумке, QR-коды, основанные на результатах теста на нуклеиновые кислоты коронавируса, можно использовать для оценки здоровья туристов. Как именно будет работать система и будет ли она основана на китайских приложениях для мониторинга COVID-19, глава КНР не уточнил.

Он призвал «открыть мировую экономику», восстановив глобальные цепочки торговли и производства, а также либерализовать продажу основных медицинских товаров. К системе «кодов здоровья» он предложил присоединиться не только странам G20, но и другим государствам.

Система «кодов здоровья» на базе приложений WeChat и Alipay действует в Китае с начала пандемии. Она фиксирует перемещения человека, его контакты с больными COVID-19 и присваивает ему один из трех кодов: зеленый, желтый или красный. Обладатели первого могут свободно передвигаться, обладателям последних двух необходимо соблюдать карантин одну или две недели.

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