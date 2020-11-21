Москвичей будут уведомлять о результате теста на коронавирус по СМС

Жители столицы будут получать СМС-уведомления о результатах теста на коронавирус. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Сообщения получат те москвичи, которые сдали ПЦР-тесты в городских поликлиниках. Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, это нововведение приняли для того, чтобы жители столицы «максимально оперативно получали результат и соблюдали меры предосторожности».
Пациенты, сдавшие анализы в частных лабораториях, СМС не получат: на них действие нового сервиса не распространяется.
Тех, у кого диагноз подтвердился, попросят остаться дома и соблюдать самоизоляцию. С ними свяжутся врачи и расскажут, что делать дальше. Москвичам с отрицательным результатом просто посоветуют и далее соблюдать профилактические меры против коронавируса.
Как уточняется на сайте мэра, сдать ПЦР-тест можно по предварительной записи в одной из 162 поликлиник Москвы. Сдать анализы детям можно в 45 медучреждениях, где работают специальные процедурные кабинеты. Результат должен появиться в течение трех дней. Посмотреть его можно на сайте mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО».