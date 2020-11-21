Москвичей будут уведомлять о результате теста на коронавирус по СМС

Жители столицы будут получать СМС-уведомления о результатах теста на коронавирус. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Сообщения получат те москвичи, которые сдали ПЦР-тесты в городских поликлиниках. Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, это нововведение приняли для того, чтобы жители столицы «максимально оперативно получали результат и соблюдали меры предосторожности».

Пациенты, сдавшие анализы в частных лабораториях, СМС не получат: на них действие нового сервиса не распространяется.