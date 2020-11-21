«Не в деньгах счастье»: Минфин выпустил игру для повышения финансовой грамотности россиян

Российское министерство финансов выпустило информационные материалы для повышения финансовой грамотности населения — в том числе настольную игру под названием «Не в деньгах счастье». Ознакомиться с ее правилам и посмотреть дизайн-макет можно здесь.

Как уточняют разработчики, игра «отражает современную реальность». В нее могут играть от двух до четырех человек, а партия занимает от 20 до 40 минут. Чтобы стать победителем в игре, необходимо набрать наибольшее количество баллов на треке «Счастья».

Для того, чтобы первым достичь нужный уровень счастья, нужно «всесторонне улучшать уровень жизни» персонажей. Чтобы сделать это, игрокам придется пользоваться финансовыми инструментами.

В игре присутствуют «актуальные профессии и событийный фон, популярные виды досуга и образования», говорится в описании. Также «Не в деньгах счастье» помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения».

Материалы разработаны в рамках правительственной стратегии по повышению финансовой грамотности. Среди них есть интерактивное пособие «Управление личным бюджетом», лекция «Финансовая фортификация, или оборонительная финграмотность», набор материалов по теме «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом», браузерная игра «Финансовые будни», комплект материалов «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров» и брошюра «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам».

Набор материалов для разных российских регионов различается. Так, игра «Не в деньгах счастье» предназначена для 60 регионов: в их число, например, не входят Алтайский край, Липецкая и Московская области.