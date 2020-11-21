«Курьер» Шахназарова покажут с пленки в Москве

Картина рассказывает об окончившем школу Иване, который провалил экзамены в институт и пошел работать курьером. Он знакомится с дочерью профессора Катей, с семьей которого у него складываются непростые отношения.

В 2016 году в честь тридцатилетия картины «Афиша Daily» взяла интервью у исполнителя главной роли Федора Дунаевского. Тогда он рассказал, что во время работы над образом Ивана ориентировался на Холдена Колфилда из романа «Над пропастью во ржи».

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предлагает пользователям первыми увидеть спортивную драму с Александром Петровым — «Стрельцов». К 20 годам у него есть все, о чем можно мечтать: талант, слава, любовь. Эдуард Стрельцов — восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна ждет от него победных голов на Чемпионате мира в Швеции. Эдик Стрельцов должен бросить вызов самому Пеле… Но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Его судьба сломана, дорога в футбол, кажется, отрезана навсегда… Чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придется совершить невозможное. Великий спортсмен, который был окружен всенародной любовью, в один миг потерял все. Но он готов повторить взлет — и вернуть любовь и славу!

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