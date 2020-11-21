Режиссер «Кловерфилд, 10» снимет пятого «Хищника». Фильм находится в разработке

Пятая часть «Хищника» находится в разработке. Об этом пишет Deadline со ссылкой на свои источники.

Студия 20th Century Studios уже начала подготовку к съемкам картины. На роль режиссера ленты выбрали Дэна Трахтенберга — ранее он отметился картиной «Кловерфилд, 10». Сценарий напишет Патрик Эйсон, в копилке которого работа над «Королевством», «Джеком Райаном» и «Тредстоуном».

Как пишет Deadline, Трахтенберга представляют компании ICM Partners и Grandview. Айсон, в свою очередь, работает с ICM и Circle of Confusion.

Сюжет пятой части «Хищника» на данный момент держится в тайне. По информации издания, он не будет связан с событиями четвертой части, снятой Шейном Блэком.

Четвертый «Хищник» вышел в 2018 году. Фильм стал продолжением оригинальной картины 1987 года с Арнольдом Шварценеггером и «Хищника-2» с Дэнни Гловером. Сюжет ленты рассказывал о бывшем морском пехотинце Маккенне, который борется с прилетевшим инопланетянином. Прочитать рецензию на четвертого «Хищника» можно здесь.