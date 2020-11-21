На HBO Max выйдет документальный сериал о Ники Минаж

На стриминговом сервисе HBO Max выйдет документальный сериал об американской певице и рэперше Ники Минаж, сообщил Deadline.

В шоу будет шесть получасовых эпизодов — в них Минаж представит «необработанный, нефильтрованный» взгляд на свою личную жизнь и работу. Певица покажет взлеты и падения, сопровождавшие ее на пути к успеху, а также поделится своим опытом материнства.

Режиссером сериала станет Майкл Джон Уоррен, ранее снявший уже два документальных проекта об артистке — «Nicki Minaj: My Time Now» («Ники Минаж: Мое время сейчас») и «Nicki Minaj: My Time Again» («Ники Минаж: Снова мое время»).

«Ники Минаж — многогранный артист, бизнесвумен и новатор, а также сила, с которой нужно считаться. Для меня большая честь представить этот проект на HBO Max и предоставить нашим зрителям беспрецедентный доступ к ее жизни», — сказала руководитель отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.