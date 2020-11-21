ООН: в Йемене в этом году от голода могут погибнуть миллионы людей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что Йемен в ближайшее время может столкнуться с голодом, масштабы которого мир не видел десятилетиями. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Гутерреша, от нехватки продовольствия в арабском государстве могут погибнуть миллионы людей. Чтобы предотвратить это, необходимо предпринять немедленные действия, считает генсек ООН.

«Я призываю всех, у кого есть влияние, безотлагательно действовать по этим вопросам, чтобы предотвратить катастрофу, и я также прошу всех избегать любых действий, которые могут ухудшить и без того ужасную ситуацию», — сказал он.

Продовольственный кризис в Йемене, как отметил Гутерреш, усугубился из‑за сокращения финансовой помощи стране, неспособности обеспечить внешнюю поддержку экономике, продолжающегося внутреннего вооруженного конфликта, наводнений и нашествия саранчи.