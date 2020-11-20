Израильские ученые смогли обратить процесс старения вспять

Израильским ученым из Тель-Авивского университета впервые удалось обратить процесс старения вспять. Об этом сообщил The Telegraph.

Исследователи провели эксперимент с участием 35 человек в возрасте 64 лет и старше. Их помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут в течение пяти дней в неделю на протяжении трех месяцев — там испытуемые дышали чистым кислородом через маску.

Эта процедура позволила увеличить длину теломер — концевых участков хромосом, которые укорачиваются с возрастом и приводят к повреждению ДНК и прекращению деления клеток. Иными словами, кислородное насыщение помогло улучшить регенерацию организмов.

В среднем, телемеры участников эксперимента увеличились на 20% и вернулись к длине 25-летней давности. Кроме того, терапия привела к уменьшению числа стареющих клеток на 37% — это способствует делению новых здоровых клеток и, соответственно, продлению жизни.