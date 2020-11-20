Ник Кейв исполнил на фортепиано 22 песни в пустом концертном зале. Послушайте, что получилось

Ник Кейв представил новый лайв-альбом «Idiot Prayer». На нем 22 композиции, записанные в пустом концертном зале «Александра-палас» на окраине Лондона. Треки охватывают всю карьеру музыканта — от ранних записей The Bad Seeds до прошлогоднего альбома «Ghosteen».

В конце июля живое выступление Кейва в «Александра-палас» транслировалось онлайн, а 5 ноября его запись вышла в ограниченном числе кинотеатров.