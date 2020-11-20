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Ник Кейв исполнил на фортепиано 22 песни в пустом концертном зале. Послушайте, что получилось

Семён Гудошников
Сегодня в 18:19

Ник Кейв представил новый лайв-альбом «Idiot Prayer». На нем 22 композиции, записанные в пустом концертном зале «Александра-палас» на окраине Лондона. Треки охватывают всю карьеру музыканта — от ранних записей The Bad Seeds до прошлогоднего альбома «Ghosteen».

В конце июля живое выступление Кейва в «Александра-палас» транслировалось онлайн, а 5 ноября его запись вышла в ограниченном числе кинотеатров.

В прошлом октябре Ник Кейв вместе со своей группой The Bad Seeds выпустили альбом «Ghosteen». Пластинка завершила трилогию, начавшуюся с «Push the Sky Away» и продолжившуюся «Skeleton Tree». Последние две части трилогии наполнены грустью и скорбью, поскольку во время работы над «Skeleton Tree» погиб 15-летний сын Кейва Артур.

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