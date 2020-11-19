Россия потратит 65 млрд рублей на высокоскоростной интернет в Арктике

В арктической части России начали строить высокоскоростную линию связи, которая пройдет от Мурманска до Владивостока. Об этом сообщает Росморречфлот, который вместе с Минтрансом РФ и ФГУП «Росморпорт» занимается строительством волоконно-оптической линии.

Согласно презентации проекта, отрывки из которого приводит РБК, создание линии связи обойдется в 65 млрд рублей. Деньги на эти цели выделят из государственного бюджета.

В эту сумму не входят затраты на международное развитие и строительство дополнительных ответвлений, пояснил Андрей Куропятников, гендиректор ФГУП «Морсвязьспутник», которое выступает оператором проекта. Проводить интернет в населенные пункты будут в том числе за счет заказчиков соответствующей услуги. Задача окупить затраты не ставится, отметил Куропятников.

Как рассказал глава группы компаний «Управление перспективных технологий» (генподрядчика проекта) Алексей Стрельченко, идею проекта начали обсуждать несколько лет назад, а договор на строительство заключили в 2019 году.