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Берлинская полиция использовала водометы для разгона протеста против коронавирусных ограничений

Юлия Онодэра
Вчера в 23:41

Полиция Берлина использовала водометы при разгоне протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщил Би-би-си.

По словам властей, большинство демонстрантов не надели на акцию маски и не соблюдали социальную дистанцию. При этом число участников митинга у Бранденбургских ворот превысило 10 тыс. человек. Кроме того, активисты использовали против полиции бутылки, камни и петарды.

Выйти на улице людей вынудили обсуждаемые в Бундестаге поправки к закону о защите от инфекций — они могут дать правительству больше полномочий для введения дополнительных коронавирусных ограничений.

Критики сравнивают предлагаемые изменения с «разрешительным актом» 1933 года, в котором политики передали законодательную власть Адольфу Гитлеру. Особенно активно против поправок выступили ковид-диссиденты из группы «Querdenken» — они мобилизовали граждан.

За порядком на массовом протесте следили, по информации DW, около 2 тыс. полицейских. Помимо водометов, как сообщает издание, силовики применили слезоточивый газ, когда собравшиеся отказались разойтись.

Замглавы профсоюза полиции ФРГ Йорг Радек заявил, что среди протестующих было много футбольных фанатов и правых экстремистов, некоторые из них показывали «гитлеровское приветствие». В ходе акции задержаны около 190 человек, девять полицейских пострадали.

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