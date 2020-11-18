Берлинская полиция использовала водометы для разгона протеста против коронавирусных ограничений

По словам властей, большинство демонстрантов не надели на акцию маски и не соблюдали социальную дистанцию. При этом число участников митинга у Бранденбургских ворот превысило 10 тыс. человек. Кроме того, активисты использовали против полиции бутылки, камни и петарды.

Полиция Берлина использовала водометы при разгоне протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщил Би-би-си.

Выйти на улице людей вынудили обсуждаемые в Бундестаге поправки к закону о защите от инфекций — они могут дать правительству больше полномочий для введения дополнительных коронавирусных ограничений.

Критики сравнивают предлагаемые изменения с «разрешительным актом» 1933 года, в котором политики передали законодательную власть Адольфу Гитлеру. Особенно активно против поправок выступили ковид-диссиденты из группы «Querdenken» — они мобилизовали граждан.

За порядком на массовом протесте следили, по информации DW, около 2 тыс. полицейских. Помимо водометов, как сообщает издание, силовики применили слезоточивый газ, когда собравшиеся отказались разойтись.

Замглавы профсоюза полиции ФРГ Йорг Радек заявил, что среди протестующих было много футбольных фанатов и правых экстремистов, некоторые из них показывали «гитлеровское приветствие». В ходе акции задержаны около 190 человек, девять полицейских пострадали.