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Центр Вознесенского и «Брусфест» представят онлайн-оперу «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:21

Центр Вознесенского и «Брусфест» представят премьеру онлайн оперы «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр», главную и единственную роль в которой исполнит звезда фильма «Дылда» Виктория Мирошниченко. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Центра Вознесенского.

Спектакль поставлен для женского вокального ансамбля и драматической актрисы по мотивам автобиографического текста петербургского драматурга Элины Петровой. Музыку к опере написала композитор Анна Поспелова, а срежиссировал представление Филипп Виноградов.

Опера расскажет о детстве и взрослении главной героини, о самых трепетных ее воспоминаниях из прошлого. Создатели «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рра» называют свой спектакль «порталом в пространство памяти» и надеются, что каждый зритель найдет в нем что‑то свое.

«Музыка погружает нас в такие моменты жизни, которые в реальности могли произойти в считанные секунды, но когда мы возвращаемся к ним в нашей памяти, мозг делает эти секунды главными, наполненными деталями, фактурами и цветами, в мельчайших подробностях, все остальное вытесняется — и время начинает идти по-другому», — говорят они.

Премьера онлайн-оперы состоится 23 ноября в 20.00. Спектакль продлится один час и 15 минут. Посмотреть его можно будет бесплатно, по регистрации.

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