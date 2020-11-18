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Оркестр OpensoundOrchestra исполнит культовые партитуры и мировые премьеры в «Зарядье»

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:50

Московский оркестр OpensoundOrchestra представил проект Pulse — серию концертов, на которой прозвучат мировые премьеры современных композиторов, а также культовые партитуры ХХ и XXI веков.

Два первых концерта серии пройдут в концертном зале «Зарядье» при поддержке Союза композиторов России. Первый состоится 19 ноября. На нем исполнят «Palimpsest» нидерландского минималиста Симеона тен Холта, «Любимый ненавидимый город» его российского коллеги, минималиста Павла Карманова, партитуру британского междисциплинарного автора Габриэля Прокофьева, а также новое произведение «Tempus» московского неоклассика Игоря Яковенко.

Второй концерт пройдет 1 декабря. Зрители смогут увидеть мировые премьеры произведений современных российских композиторов — «Мадригал» Алины Подзоровой, «Три миниатюры» Глеба Колядина, «Технику сна» Анны Поспеловой и новое произведение Николая Попова.

В этот же вечер оркестр исполнит сочинения исландского композитора Йохана Йоханнссона, написавшего саундтреки к фильмам Дени Вильнева и Джеймса Марша. Также в программе — произведения другого исландца и основателя лейбла Bedroom Community Вальгира Сигурдссона, люксембургского композитора Франческо Тристано, немецкого экспериментатора Фолькера Бертельманна (Хаушка) и эстонского композитора и дирижера Кристиана Ярви.

Трансляцию концертов можно будет посмотреть на сайте afisha.ru и в социальных сетях «Афиши».

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