Оркестр OpensoundOrchestra исполнит культовые партитуры и мировые премьеры в «Зарядье»

Московский оркестр OpensoundOrchestra представил проект Pulse — серию концертов, на которой прозвучат мировые премьеры современных композиторов, а также культовые партитуры ХХ и XXI веков.

Два первых концерта серии пройдут в концертном зале «Зарядье» при поддержке Союза композиторов России. Первый состоится 19 ноября. На нем исполнят «Palimpsest» нидерландского минималиста Симеона тен Холта , «Любимый ненавидимый город» его российского коллеги, минималиста Павла Карманова , партитуру британского междисциплинарного автора Габриэля Прокофьева , а также новое произведение «Tempus» московского неоклассика Игоря Яковенко .

Второй концерт пройдет 1 декабря. Зрители смогут увидеть мировые премьеры произведений современных российских композиторов — «Мадригал» Алины Подзоровой , «Три миниатюры» Глеба Колядина , «Технику сна» Анны Поспеловой и новое произведение Николая Попова .

В этот же вечер оркестр исполнит сочинения исландского композитора Йохана Йоханнссона , написавшего саундтреки к фильмам Дени Вильнева и Джеймса Марша. Также в программе — произведения другого исландца и основателя лейбла Bedroom Community Вальгира Сигурдссона , люксембургского композитора Франческо Тристано , немецкого экспериментатора Фолькера Бертельманна (Хаушка) и эстонского композитора и дирижера Кристиана Ярви .

Трансляцию концертов можно будет посмотреть на сайте afisha.ru и в социальных сетях «Афиши».