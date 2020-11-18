Адвокат Фонда памяти группы Дятлова раскритиковал ТНТ за новый сериал. Канал подаст на него в суд

Телеканал ТНТ подаст иск в суд на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова, который обвинил создателей нового сериала «Перевал Дятлова» в использовании реальных имен погибших туристов без согласия родственников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Адвокат ранее заявил, что родные участников туристической группы недовольны историей, показанной в проекте ТНТ, и собираются подать в суд на создателей ленты. Он отметил, что эти люди не давали согласия на использование имен, и сериал с ними никто не обсуждал.

В ТНТ слова адвоката опровергли и заявили, что подадут на него в суд по статье ГК РФ 152 о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Все родственники туристов дали согласие на использование реальных имен в сериале, кроме сестры Игоря Дятлова — Татьяны Перминовой. Адвокату Черноусову об этом прекрасно известно. Родственники дятловцев подписали соответствующий договор после того, как посмотрели первые две серии проекта», — заявил представитель канала.

Создатели «Перевала Дятлова» расценивают заявления юриста как желание сделать себе пиар на резонансном сериале.

Сериал «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли вышел в эфир ТНТ 16 ноября. Он основан на реальных событиях, которые произошли в феврале 1959 года. Тогда группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале при загадочных обстоятельствах.

Премьера мистического сериала «Перевал Дятлова» на ТНТ и Premier состоялась 16 ноября. Картина посвящена самой загадочной трагедии в советской истории: гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова на перевале в Уральских горах зимой 1959 года. Подробнее о сериале читайте здесь.