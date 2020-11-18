Прокуратура не нашла нарушений в том, что у мэра Казани есть коллекция часов на 120 млн рублей

Прокуратура Казани не выявила нарушений в том, что мэру города Ильсуру Метшину принадлежит коллекция часов общей стоимостью 120 млн рублей. Провести проверку на несоответствие расходов чиновника и его официальных доходов ранее просил Фонд борьбы с коррупцией, который и рассказал о коллекции чиновника.

«Доходы семьи Метшина в 2009–2019 годах покрывают их расходы, оснований для проведения процедуры контроля расходов, а также для принятия других мер прокурорского реагирования не имеется», — передает Znak.com сообщение казанской прокуратуры.

В середине октября штаб Алексея Навального в Казани обнаружил у мэра коллекцию элитных наручных часов и оценил ее в 120 млн рублей. Изучив фотографии чиновника, в ФБК пришли к выводу, что одни из самых скромных часов у Метшина — это Rolex Daytona за 1,5 млн рублей. А в числе самых дорогих — Ulysse Nardin за 50–60 млн рублей.

При этом, по данным штаба Навального, чиновник декларирует по 3–4 млн рублей в год. «Удивительно, как Метшин умудряется иметь недвижимость на миллиард, да еще и баловать себя элитными часами! И главное — откуда такие деньги при зарплате в 4–5 млн рублей», — говорится в расследовании.

В прошлом сентябре Алексей Навальный показал коллекцию часов губернатора Петербурга Александра Беглова, которая стоит почти 20 млн рублей.