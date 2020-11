Мартин Гор из Depeche Mode анонсировал сольный мини-альбом и выпустил песню «Mandrill»

«Помню, как читал книгу «The Rise and Fall of the Third Chimpanzee» (книга об эволюции человека. — Прим. ред.), и понял, что назову альбом именно так, потому что EP создал один из этих шимпанзе», — цитирует Pitchfork слова артиста.

В мини-альбом вошло пять композиций. Полный трек-лист выглядит следующим образом:

«Howler» «Mandrill» «Capuchin» «Vervet» «Howler’s End»

7 ноября Depeche Mode внесли в Зал славы рок-н-ролла. Вместе с ними почетного статуса удостоились T.Rex, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., The Doobie Brothers, Уитни Хьюстон, Ирвирнг Азофф и Джон Ландау.