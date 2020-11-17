Умер режиссер Роман Виктюк

Умер режиссер и народный артист России Роман Виктюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.

Причины смерти не называются. Артисту было 84 года.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — завил собеседник агентства.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С 1970-го по 1974 год был ведущим режиссером Русском драматическом театре Литовской ССР. Позже был постановщиком во МХАТе, Театре им. Моссовета и «Сатириконе». В 1990 году спектаклем «М. Баттерфляй» по пьесе Д. Г. Хуана открылся Театра Романа Виктюка.