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Латиноамериканская супергероиня Чудо-девушка станет главным персонажем сериала от канала The CW

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:33

Телеканал The CW анонсировал выход сериала под названием «Чудо-девушка», который расскажет о приключениях супергероини вселенной DC Comics. Об этом сообщает издание Deadline.

Центральным персонажем нового шоу станет латиноамериканка и «мечтательница» по имени Яра Флор. Как пишет Deadline, она — дочь воительницы-амазонки и бразильского речного бога. Открыв в себе способности Чудо-девушки, Флор решает противостоять мировому злу.

Это первая латиноамериканская супергероиня, ставшая главным персонажем в сериале DC. Дебют Флор в комиксах пройдет в январе 2021 года в рамках комикса «Future State: Wonder Woman». Его представит художница Джоэль Джонс на мероприятии DC Future State. Сериал же покажет предысторию героини.

Шоураннером «Чудо-девушки» станет исполнительный продюсер и со-шоураннер «Королевы Юга» Дейлин Родригес. На ее счету такие работы, как «Обмани меня» и «Ночная смена». Родригес — 45-летняя дочь иммигрантов с Кубы, уточняется в материале Deadline.

«Чудо-девушка» — это псевдоним нескольких супергероинь DC Comics. Оригинальная Чудо-девушка, Донна Трой, была создана Бобом Хейни и Бруно Премиани. Она впервые появилась в в шестидесятом номере комикса «The Brave and the Bold» в 1965 году. Псевдоним также использовался в отношении более молодой версии Чудо-женщины в подростковом возрасте.

В воскресенье, 8 ноября, прошла 27-я ежегодная церемония MTV Eurоpe Music Awards. Вручение заветной статуэтки в этом году проходило в уникальном формате: трансляция велась сразу из нескольких стран и городов, включая Лондон и Будапешт. Впервые в истории MTV EMA Венгрия стала официальным партнером премии и дополнила церемонию виртуальным туром по самым захватывающим достопримечательностям страны.

Участницы популярного британского поп-квартета Little Mix великолепно справились с ролью ведущих премии MTV EMA 2020. Церемония в очередной раз объединила главных мировых исполнителей на одной сцене: Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD, Зара Ларссон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» Сэм Смит, а также мультиплатиновая певица и обладательница 15 «Грэмми» Алиша Киз, которая порадовала поклонников своим, как всегда, искренним и ярким выступлением, исполнив новые композиции из ее долгожданного седьмого студийного альбома ALICIA.

На сцене MTV EMA также выступили молодой хип-хоп исполнитель DaBaby, знаменитый диджей Дэвид Гетта, латиноамериканская дива Karol G, дебютантка этого года Тэйт Макрэй и рэпер Джек Харлоу, стремительно завевавший признание публики.

В этом году телезрители смогли не только насладиться выступлениями любимых артистов, но и погрузились в атмосферу увлекательных локаций Венгрии и Великобритании, не выходя из дома. Церемония MTV Eurоpe Music Awards 2020 эксклюзивно доступна на русском языке в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

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