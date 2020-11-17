«Чердак» и «Самокат» подарят продуктовые наборы за хранение шин и велосипедов

Сервис хранения вещей для переездов «Чердак» и служба экспресс-доставки «Самокат» запустили акцию, которая превратит летний транспорт москвичей в генератор продуктов. Об этом представители сервисов рассказали «Афише Daily».

Каждый клиент «Чердака», сдавший на хранение велосипед, мотоцикл или зимние шины, в течение зимы получит продуктовые наборы от «Самоката». Для того, чтобы активировать акцию, нужно указать кодовое слово samokat в чате поддержки «Чердака» или на сайте сервиса.

В декабре, январе и феврале участники акции будут получать промокоды для заказа набора продуктов. В рамках одного месяца в набор могут входить десять «Дошираков», безалкогольное пиво, деревенский хлеб «Самокат», творожный сыр, докторская колбаса, молоко и куриные яйца. Как уточняют организаторы акции, количество предложений ограничено.

Пользователи смогут бесконтактно сдать транспорт или шины на склад «Чердака», а затем также бесконтактно получить продукты от «Самоката». Хранение шин или велосипеда на складе обойдется в 499 рублей в месяц, а мотоцикла — 1500 рублей в месяц.