Премьер-министр РФ: в России значительно сократят число чиновников

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал оптимизацию российской системы госуправления c 1 января 2021 года по 1 апреля 2021 года. Об этом чиновник заявил на совещании с вице-премьерами, сообщает сайт правительства.

По словам Мишустина, в России сократят значительное число чиновников. Штаты центральных аппаратов федеральных органов уменьшат на 5%, территориальных органов — на 10%. Фонд оплаты труда при этом останется прежним.

Также ограничат минимальную численность структурных подразделений: в министерствах, по новым правилам, должны будут работать, по меньшей мере, 40 человек, в службах и агентствах — по 25 человек, в отделах — по 5 человек. Обеспечивающие подразделения не смогут составлять больше 30% штата.

Каждый замруководителя будет обязан координировать работу, как минимум, двух департаментов или управлений. Отклонения от установленных норм, как отмечается в документе, допустимы только в особых случаях — каких именно, не уточняется.

Премьер-министр отметил, что сокращения организуют, в основном, за счет вакансий, на которые, по оценке Мишустина, приходится около 20% должностей.