перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В 2020 году число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в пять раз 2:33
Премьер-министр РФ: в России значительно сократят число чиновников 2:13
ИКЕА начнет делать кресла и подушки из переработанных пластиковых бутылок 1:38
«Предательство психически больных»: Дэвид Финчер раскритиковал «Джокера» 1:00
Роскосмос рассекретил информацию о «лунной гонке» СССР и США Вчера в 23:31
Vladey проведет арт-аукцион «Любовь и коррупция» Вчера в 22:33
Слабые сваи и многочисленные нарушения: Ростехнадзор завершил расследование аварии на «Норникеле» Вчера в 22:04
Hulu/YouTube Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine
Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine Вчера в 21:51
В Горном университете попросили студентов не участвовать в митингах, чтобы не заразиться COVID-19 Вчера в 21:26
Джейден Смит выпустил клип на саундтрек к игре «Человек-паук: Майлз Моралес» Вчера в 21:14
Навальный подал в суд на Пескова, «Ровесник» закрывается и другие новости дня Вчера в 20:37 Дайджест
В Петербурге закрыли кафе Zoom из‑за жалобы анти-ЛГБТ активиста Вчера в 20:12
Navalny/Instagram Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ
Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ Вчера в 19:13
Бар «Ровесник» в Москве закроется по решению суда Вчера в 18:41
Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. В новых сериях вернется Космическая Бет Вчера в 18:17
В Тюмени 11-летнего школьника в мороз высадили из маршрутки. Ребенку не хватило денег на проезд Вчера в 17:40
Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по наркотическим статьям Вчера в 17:32
Власти Москвы согласовали проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с террасой на крыше и бассейном Вчера в 17:12
National Cancer Institute/Unsplash Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело
Пятеро пациентов московской частной клиники умерли по вине врачей. Возбуждено уголовное дело Вчера в 17:02
Законопроекты об изъятии детей и запрете трансгендерным людям вступать в брак отправили на доработку Вчера в 16:24
Отключить рекламу

Премьер-министр РФ: в России значительно сократят число чиновников

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:13

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал оптимизацию российской системы госуправления c 1 января 2021 года по 1 апреля 2021 года. Об этом чиновник заявил на совещании с вице-премьерами, сообщает сайт правительства.

По словам Мишустина, в России сократят значительное число чиновников. Штаты центральных аппаратов федеральных органов уменьшат на 5%, территориальных органов — на 10%. Фонд оплаты труда при этом останется прежним.

Также ограничат минимальную численность структурных подразделений: в министерствах, по новым правилам, должны будут работать, по меньшей мере, 40 человек, в службах и агентствах — по 25 человек, в отделах — по 5 человек. Обеспечивающие подразделения не смогут составлять больше 30% штата.

Каждый замруководителя будет обязан координировать работу, как минимум, двух департаментов или управлений. Отклонения от установленных норм, как отмечается в документе, допустимы только в особых случаях — каких именно, не уточняется.

Премьер-министр отметил, что сокращения организуют, в основном, за счет вакансий, на которые, по оценке Мишустина, приходится около 20% должностей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Дичь
Девушка и маньяк меняются телами в новом убойном слэшере режиссера «Счастливого дня смерти»
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
интерактивная
Reset 2.0
Арт-терапия, разная и полезная
юмор
«Стендап лайнап»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Михаил Мишустин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить