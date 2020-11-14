Правительство обнулило налог на грибной бизнес. Одной из таких компаний владеет зять Мишустина

Правительство России включило грибы в перечень сельскохозяйственной продукции. Теперь для российских производителей грибов будет действовать нулевая ставка налога на прибыль.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Грибы и трюфели включены в подраздел «Овощные культуры открытого и закрытого грунта». Для сельхозпроизводителей, которые продают собственную продукцию, ставка на прибыль составляет 0%. Так как грибной бизнес не входили в эту категорию, на него распространялась общая ставка в 20%.

В 2019 году с просьбой отнесении грибы к сельхозпродукции обратился Плодоовощной союз.

Как отмечает The Bell, в число крупнейших российских производителей грибов входит компания «Грибная радуга». На 70% бизнес принадлежит зятю Мишустина Александру Удодову. В 2018 году компания заплатила 45 млн рублей налогов. По итогам 2019 года выручка «Грибной радуги» выросла на 109% — до 2,32 млрд рублей.