Тихановская объявила о создании Народного трибунала и пообещала амнистию «за захват Лукашенко»

Светлана Тихановская объявила о создании Народного трибунала в Беларуси и пообещала амнистию «за захват Александра Лукашенко и членов его террористической группировки». Об этом говорится в ее телеграм-канале.

«Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления. <…> Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее.

Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы. Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло», — написала Тихановская.

«Наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией, а также по содействию судам универсальной юрисдикции», — добавила она.

Тихановская призвала белорусов объединяться против «пособников режима» и отстаивать тех, кому угрожают отчислениями из вузов, увольнениями с работы и тюрьмой.

Народное Антикризисное Управление совместно с платформами «Зубр» и «Голос» разработали платформу, в которую каждый гражданин сможет отправить свидетельства нарушения закона. Силовики, которые сделают это, смогут рассчитывать на амнистию или смягчение уголовной ответственности.

Все собранные материалы будут опубликованы, а белорусы смогут проголосовать за обвинение подозреваемых. «Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, за обвинение которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности», — уточнила Тихановская.

«20 декабря народ Беларуси выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного Обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство. <…> У этого плана две цели: остановить беззаконие и показать, что бояться должны не протестующие белорусы, а те, кто совершает преступления против них. Прошло время, когда можно просто убивать людей с уверенностью, что за это ничего не будет», — говорится в заявлении.