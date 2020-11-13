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В онлайн-кинотеатре ivi появятся виртуальные туры по ГМИИ имени Пушкина

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:52

В онлайн-кинотеатре ivi появятся виртуальные туры по экспозиции ГМИИ имени Пушкина. Об этом сообщило Buro.

Экскурсии представит бренд LG Signature, ранее сотрудничавший с Музеем русского импрессионизма и Московским музеем современного искусства (ММОМА). Первым на стриминговой платформе появится эпизод о картине Клода Моне «Завтрак на траве».

«Создавая коллаборацию «LG Signature x Пушкинский музей» как часть национального проекта «Культура», мы ставили перед собой цель, чтоб в современном мире произведения искусства стали еще ближе и доступнее большинству россиян», — рассказал президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли.

Виртуальные экскурсии становятся все более актуальными в эпоху коронавируса. Весной «Афиша Daily» рассказала, коллекции каких музеев можно посмотреть онлайн.

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