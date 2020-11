Мишель Гондри снимет фильм о любовном треугольнике между женщиной, мужчиной и черной дырой

Режиссер Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума») снимет фильм «Пока она ползла через стол» («As She Climbed Across the Table»). Это будет экранизация одноименного романа Джонатана Летема, который работал над сценариями к картине «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона и мультсериалу «Конь БоДжек», пишет The Hollywood Reporter.

Сюжет строится вокруг любовного треугольника, состоящего из женщины, мужчины и черной дыры. Ученая вместе с коллегой создают черную дыру, которая очень избирательно относится к тому, что поглотить в свою пустоту: она принимает одни объекты и отвергает другие.

Женщина видит в этом неотразимую личность, а мужчина готов соперничать с дырой за возлюбленную.

Сценарий напишет Джо Пенхалл («Дорога», сериал «Охотник за разумом»). Картина выйдет на Amazon, однако когда именно, неизвестно.