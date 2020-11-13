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Смоки Мо выпустил EP «Super Mario»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:38

Российский рэпер Александр Цихов, известный как Смоки Мо, выпустил мини-альбом под названием «Super Mario».

EP стал первым релизом музыканта после ухода с лейбла «Газгольдер». На пластинке представлены восемь треков, в том числе совместные записи с Гуфом, рэпером Ayyo и певицей Lil Kate.

Сотрудничество Смоки Мо и Гуфа не ограничится треком «Bang Bang». Уже сейчас артисты работают над совместным альбомом, он может выйти уже зимой.

В октябре «Афиша Daily» взяла интервью у Цихова, в нем рэпер рассказал о планах запустить свой лейбл, усталости от концертов и любви к TikTok.

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