Смоки Мо выпустил EP «Super Mario»

EP стал первым релизом музыканта после ухода с лейбла «Газгольдер». На пластинке представлены восемь треков, в том числе совместные записи с Гуфом , рэпером Ayyo и певицей Lil Kate.

Сотрудничество Смоки Мо и Гуфа не ограничится треком «Bang Bang». Уже сейчас артисты работают над совместным альбомом, он может выйти уже зимой.

В октябре «Афиша Daily» взяла интервью у Цихова, в нем рэпер рассказал о планах запустить свой лейбл, усталости от концертов и любви к TikTok.