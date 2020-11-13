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Умер художник-концептуалист Иван Чуйков. Он скончался от COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:53

В Германии в возрасте 85 лет умер художник-концептуалист Иван Чуйков. Об этом сообщил в фейсбуке его коллега и друг Вадим Захаров.

Художник скончался от осложнений, связанных с коронавирусом. За несколько дней до смерти дочь Чуйкова Евгения сообщила, что отец находится в больнице в критическом состоянии и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

«Высоченный, худой, рок-н-ролльный, очень красивый, страстный, светлый, всем интересующийся, его выставки до последнего были именно что блистательными», — вспоминает художника обозреватель «Коммерсанта» Кира Долинина.

«Писать о нем в прошлом немыслимо. Иван был редким человеком, наполнявшим смыслом нашу безумную жизнь уже своим присутствием. Это Божий Дар. Этот дар не пропал и будет жить всегда с теми, кто его знал», — написал Захаров.

Основатель галереи Ovcharenko Владимир Овчаренко назвал Чуйкова «великим художником» и «идеальным образцом для подражания». Он пообещал открыть в январе выставку памяти ушедшего мастера, она станет уже одиннадцатой в истории галереи.

Иван Чуйков — один из классиков московского концептуализма. Он родился в семье художников и впервые представил свои работы на VII Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году. Сегодня его картины находятся во многих музеях мира, в том числе — в Центре Помпиду в Париже, в Художественном музее Зиммерли в Нью-Джерси, Русском музее в Петербурге и Третьяковской галерее в Москве.

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