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Нетаньяху, Парфенов и Найшуллер примут участие в благотворительном онлайн-сборе для пожилых людей

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:31

Российский еврейский конгресс 18 ноября проведет трехчасовой благотворительный онлайн-марафон, чтобы собрать в прямом эфире 10 млн рублей на помощь пожилым людям. Об этом организаторы акции сообщили «Афише Daily».

Участниками марафона станут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, журналист Леонид Парфенов, режиссер Константин Богомолов, режиссер Илья Найшуллер, критик Артемий Троицкий, продюсер Александр Роднянский, врач Денис Проценко, художник Александр Меламид, миллиардер Михаил Фридман, предприниматель Лен Блаватник и другие деятели.

Фридман и Парфенов обсудят глобальные изменения в мире. Богомолов, Найшуллер и Роднянский станут героями сюжетов о трендах в кино и театре, а музыкальную часть программы проведет Артемий Троицкий.

Благотворительный марафон пройдет в рамках ежегодного приема, который проводит Российский еврейский конгресс (РЕК). Собранные средства отправят патронажным работникам, которые ухаживают за лежачими пожилыми людьми. Также из этих денег профинансируют многолетние программы «Сиделки», «Компаньоны» и «Интеллектуальный патронаж», у которых сейчас 464 подопечных в 46 городах России.

До этого благотворительный прием РЕК проходил в зале торжеств «Барвиха Luxury Village» и собирал около пятисот гостей. В этот раз он станет доступным для всех.

«Маленький вирус, который оказал огромное влияние на мир, не сможет нам помешать сохранить наши традиции и в нынешнем сложном для всех году. Вместе мы победим этот вирус — не дадим ему изменить нашу жизнь и отменить нашу потребность помогать людям», — заявил инициатор марафона и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

Для участия необходимо перевести благотворительное пожертвование здесь. Марафон будет транслироваться в прямом эфире с 17.00 до 20.00 по Москве. Трансляция пройдет по ссылке.

Для РЕК это уже второй сбор денег в 2020 году. В мае во время марафона «Будем жить!» конгресс собрал почти 11 млн рублей для сохранения программ помощи в условиях пандемии пожилым и детям из социально незащищенных семей.

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