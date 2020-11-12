Нетаньяху, Парфенов и Найшуллер примут участие в благотворительном онлайн-сборе для пожилых людей

Российский еврейский конгресс 18 ноября проведет трехчасовой благотворительный онлайн-марафон, чтобы собрать в прямом эфире 10 млн рублей на помощь пожилым людям. Об этом организаторы акции сообщили «Афише Daily».

Участниками марафона станут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху , журналист Леонид Парфенов , режиссер Константин Богомолов , режиссер Илья Найшуллер , критик Артемий Троицкий , продюсер Александр Роднянский , врач Денис Проценко , художник Александр Меламид , миллиардер Михаил Фридман , предприниматель Лен Блаватник и другие деятели.

Фридман и Парфенов обсудят глобальные изменения в мире. Богомолов, Найшуллер и Роднянский станут героями сюжетов о трендах в кино и театре, а музыкальную часть программы проведет Артемий Троицкий.

Благотворительный марафон пройдет в рамках ежегодного приема, который проводит Российский еврейский конгресс (РЕК). Собранные средства отправят патронажным работникам, которые ухаживают за лежачими пожилыми людьми. Также из этих денег профинансируют многолетние программы «Сиделки», «Компаньоны» и «Интеллектуальный патронаж», у которых сейчас 464 подопечных в 46 городах России.

До этого благотворительный прием РЕК проходил в зале торжеств «Барвиха Luxury Village» и собирал около пятисот гостей. В этот раз он станет доступным для всех.

«Маленький вирус, который оказал огромное влияние на мир, не сможет нам помешать сохранить наши традиции и в нынешнем сложном для всех году. Вместе мы победим этот вирус — не дадим ему изменить нашу жизнь и отменить нашу потребность помогать людям», — заявил инициатор марафона и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

Для участия необходимо перевести благотворительное пожертвование здесь. Марафон будет транслироваться в прямом эфире с 17.00 до 20.00 по Москве. Трансляция пройдет по ссылке.

Для РЕК это уже второй сбор денег в 2020 году. В мае во время марафона «Будем жить!» конгресс собрал почти 11 млн рублей для сохранения программ помощи в условиях пандемии пожилым и детям из социально незащищенных семей.