Beat Films покажет фильм о Грете Тунберг «Я, Грета»

Beat Films покажет с 22 по 29 ноября фильм о Грете Тунберг «Я, Грета». Показы пройдут в кинотеатрах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, а число сеансов ограничено. Расписание и билеты доступны на сайте Beat Films.

Фильм Натана Гроссмана о Тунберг покажут при поддержке посольства Швеции. После того, как показы в российских кинотеатрах закончатся, фильм появится «на одной из российских стриминговых платформ».

«Я, Грета» стал хитом кинофестивалей в Венеции и Торонто. Как отмечают представители показов, о картине часто писали западные критики: издание Screendaily назвало ленту «впечатляющим портретом юной девушки с глобальной миссией», а IndieWire отметило мастерство режиссера, который «нашел за активисткой живого человека».

Гроссман познакомился с Тунберг во время ее первых «школьных забастовок». Целый год он снимал каждое передвижение Греты, включая плавание через Атлантику, выступление в ООН, встречи с Эммануэлем Макроном и папой римским. В саундтреке фильма — другая яркая представительница поколения Z, певица Билли Айлиш.

Отмечается, что картина «Я, Грета» рассказывает скорее про Тунберг-подростка, а не Тунберг-активистку. Это история о «человеке, проходящем через испытание внезапной славой и ответственностью».

В Москве фильм покажут в «Каро 11 Октябрь» и ЦДК. Петербургские показы пройдут в кинотеатре «Аврора». Екатеринбуржцы смогут увидеть ленту в «Ельцин-центре».