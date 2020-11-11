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Новая книга Стивена Кинга выйдет в пятницу, 13-го, в MyBook

Анастасия Цой
Сегодня в 16:32

Новая книга Стивена Кинга «Будет кровь» («If It Bleeds») выйдет на русском языке в пятницу, 13 ноября, в сервисе MyBook. Об этом пишет The Village.

«Будет кровь» — это сборник из четырех новелл: «Телефон мистера Харригана», «Жизнь Чака», «Крыса» и «Будет кровь», чья главная героиня — Холли Гибни — уже знакома читателям Стивена Кинга.

Книга будет сразу доступна в электронном и аудиоформатах, между которыми можно переключаться при помощи функции синхронизации. MyBook в честь выхода сборника дарит новым пользователям бесплатный доступ к сервису на 14 дней.

Книга получила положительные отзывы от американских критиков, а права на экранизации рассказов уже разобрали студии, платформы и продюсеры. Так, Netflix купил права на фильм по рассказу «Телефон мистера Харригана» (его будет продюсировать Райан Мерфи), Даррен Аронофски — на фильм по рассказу «Жизнь Чака», а Бен Стиллер — на фильм по рассказу «Крыса». Четвертый рассказ может купить HBO.

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