В Москве, на Чистых прудах 20 ноября откроется «новое место интеллектуальной жизни» — первый российский либертарианский клуб «Новая искренность». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта. В пространстве будут располагаться одновременно клуб, ресторан и концертная площадка, а в перспективе — образовательные лекции, концерты, шоукейсы и вечеринки. За меню в «Новой искренности» отвечают шеф-повар Виктор Гусев и бар-менеджер Михаил Пугачев. 20 и 21 ноября начнет работу концертный зал. В лайнапе заявлены Moa Pillar & Ушко, Leka Iordonyan, Кедр Ливанский, «Влажность», «Жахни ему, Донателло», «Автоспорт» и другие.

Сами создатели определяют «Новую искренность» как «место, в котором современная музыкальная повестка встречается с авторскими коктейлями, образовательными и лекционным мероприятиями». Пространство в особняке на Мясницкой поделили на несколько залов: ресторанный зал, бар с коктейлями и сидром и концертный зал.

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