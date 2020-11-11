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В Москве откроется «Новая искренность» — новое пространство и первый либертарианский клуб

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:30

В Москве, на Чистых прудах 20 ноября откроется «новое место интеллектуальной жизни» — первый российский либертарианский клуб «Новая искренность». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

В пространстве будут располагаться одновременно клуб, ресторан и концертная площадка, а в перспективе — образовательные лекции, концерты, шоукейсы и вечеринки. За меню в «Новой искренности» отвечают шеф-повар Виктор Гусев и бар-менеджер Михаил Пугачев.

20 и 21 ноября начнет работу концертный зал. В лайнапе заявлены Moa Pillar & Ушко, Leka Iordonyan, Кедр Ливанский, «Влажность», «Жахни ему, Донателло», «Автоспорт» и другие.

Сами создатели определяют «Новую искренность» как «место, в котором современная музыкальная повестка встречается с авторскими коктейлями, образовательными и лекционным мероприятиями». Пространство в особняке на Мясницкой поделили на несколько залов: ресторанный зал, бар с коктейлями и сидром и концертный зал.

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Как сообщил основатель проекта Михаил Светов, идея открыть заведение появилась у него два года назад, когда он осознал, что «в Москве наконец стало модно быть умным». Места, которое отражало бы эту тенденцию, по мнению Светлова, в столице до сих пор не было.

«Новая искренность» — это дом для моих собственных мероприятий и пространство, где интеллектуальная дискуссия соседствует с музыкой. Здесь будет уютно людям, которые устали от вязкого цинизма 90-х и ироничного отчуждения нулевых. Которые вырвались из ловушки постмодерна и хотят быть частью чего‑то настоящего. «Новая искренность» — это бунт против цинизма», — рассказал Светов.

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