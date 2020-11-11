The Times: дочери Нурсултана Назарбаева принадлежит дом Шерлока Холмса в Лондоне

Дом Шерлока Холмса в Лондоне, где располагается квартира сыщика из произведений Артура Конан Дойла, принадлежит дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом пишет издание Times со ссылкой на юридические документы о структуре собственности.

По данным издания, дом по адресу Бейкер-стрит, 221b, на 90% принадлежит Дариге Назарбаевой. Еще 10% находятся в собственности ее сына Нурали Алиева. Недвижимость принадлежала Назарбаевой и Алиеву еще в 2015 году, уточняет издание.

Кроме того, семья Назарбаева является владельцем других строений и земли между домами 215 и 237 на Бейкер-стрит. Общая стоимость недвижимости в их владении — около 140 млн фунтов стерлингов (примерно 14,1 млрд рублей — Прим. ред).

Согласно земельному реестру, официальный владелец земли сегодня — это компания Farmont Baker Street Limited. Она приобрела недвижимость в 2005 году, а сейчас принадлежит другому предприятию из ОАЭ.

В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы Казахстана после 30 лет президентства. За ним сохранился пост руководителя Совета безопасности республики и титул Елбасы (лидера нации). В его честь столицу страны Астану официально переименовали в Нур-Султан.