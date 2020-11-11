Kodak Black выпустил новый альбом «Bill Israel», находясь в тюрьме

Американский рэпер Kodak Black выпустил новый альбом под названием «Bill Israel». Послушать его можно в Apple Music и Spotify.

В настоящее время рэпер находится за решеткой по обвинению в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 46 месяцам тюремного заключения, рэпер должен выйти на волю в 2023 году. Это, однако, не помешало записать ему альбом.

На пластинке 11 треков. Среди них — фиты с Tory Lanez и Jackboy, Gucci Mane и CBE, а также Lil Yachty.