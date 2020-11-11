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Kodak Black выпустил новый альбом «Bill Israel», находясь в тюрьме

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:10

Американский рэпер Kodak Black выпустил новый альбом под названием «Bill Israel». Послушать его можно в Apple Music и Spotify.

В настоящее время рэпер находится за решеткой по обвинению в незаконном хранении оружия. Его приговорили к 46 месяцам тюремного заключения, рэпер должен выйти на волю в 2023 году. Это, однако, не помешало записать ему альбом.

На пластинке 11 треков. Среди них — фиты с Tory Lanez и Jackboy, Gucci Mane и CBE, а также Lil Yachty.

Название лонгплея Bill Israel образовано от имени рэпера (настоящее имя Kodak Black — Билл Капри) и государства Израиль, которое многое значит для артиста (рэпер принял иудаизм).

Kodak Black был задержан полицией весной 2019 года на границе США и Канады за незаконную перевозку оружия и марихуаны. В его машине нашли марихуану и не зарегистрированный пистолет. В сопровождающем внедорожнике полицейские обнаружили еще три пистолета и еще больше марихуаны.

Предыдущий альбом Kodak Black «Dying to Live» вышел 14 декабря 2018 года. Часть треков с него вы могли услышать еще до релиза — музыкант снял на них клипы: это «Zeze» (на фитах — Трэвис Скотт и Offset), «Calling My Spirit», «If I'm Lyin, I'm Flyin» и «Testimony» (трек получил сразу два клипа: обычный и анимированный). Всего в лонгплей вошли 16 композиций, из них в коллаборации с другими музыкантами записаны «Zeze», «MoshPit» (с Juice WRLD) и «Gnarly» (с Лил Пампом).

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