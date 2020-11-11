YouTube заблокировал украинский фильм, расследующий гибель малазийского Boeing MH17

Видеохостинг YouTube заблокировал размещенный на платформе документальный фильм, расследующий причины крушения малазийского самолета Boeing на территории Донбасса в 2014 году. Об этом сообщил портал «Украина.ру».
Ленту, снятую умершим летом украинским журналистом Андреем Лактионовым, должны были показать на ютьюб-канале «Украины.ру» 12 ноября. Однако «модераторы YouTube признали фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъяли его еще до премьеры».
Какие именно правила нарушала картина, неизвестно. По информации «Украины.ру», Лактионов «сделал акцент на версии о причастности украинских ВВС к крушению». В частности, вопросы у создателя фильма вызвало самоубийство летчика Владислава Волошина.
Пассажирский самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Расследование причин крушения длилось несколько лет, в марте 2020 году в Гааге начались слушания по делу.
В июне голландские прокуроры заявили, что Украина не причастна к гибели авиалайнера. Российская сторона не согласна с такими выводами суда. 12 ноября в Гааге возобновятся слушания по делу о малазийском Boeing.