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Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманами

Семён Гудошников
Сегодня в 17:41

Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, которое запрещает мусульманам заключать браки с представителями других конфессий и неверующими. Исключения возможны только в единичных случаях по решению местного муфтия.

Поясняется, что девушкам-мусульманкам нельзя заключать брак с немусульманами, поскольку главным в семье является муж — жене следует слушаться его во всем, а значит, она потеряет свои ценности и религиозные устои.

Мужчине-мусульманину не стоит жениться на немусульманке, потому что во время супружества она, возможно, так и не примет ислам. А разводиться через некоторое время может быть несправедливо как по отношению к ней, так и к детям, сказано в документе.

Мусульманину можно жениться лишь на девушке, которая «признает существование одного единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям священного Корана», — постановили богословы. То есть христианке для брака с мусульманином необходимо признать, что Иисус — не сын божий, а пророк наряду с Мухаммедом.

Духовное управление мусульман отмечает, что Коран накладывает строгий запрет на браки с язычниками и всеми, кто попадает под эту категорию, а также неверующими. При этом жениться на представительницах людей Писания (христианках и иудейках) священная книга напрямую не запрещает.

Исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев пояснил «Интерфаксу», что в суннитском исламе существует четыре правовые школы. Три из них запрещают браки с немусульманами, а одна, самая распространенная в России — ханафитская — разрешала.

«Получается, что богословское заключение ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие. К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы православная церковь стала делать заявления от имени всех христиан», — отметил Силантьев.

По его словам, многие мусульмане России, включая религиозных деятелей, вступили в брак с христианками. В пример он привел покойного заместителя муфтия Татарстана Валиуллу Якупова, который был женат на православной. Решение духовного управления может создать проблемы, заключает исламовед.

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